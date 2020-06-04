Son Dakika | Siirt'te derede kaybolan gencin cesedi bulundu
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Son Dakika | Siirt'te derede kaybolan gencin cesedi bulundu

Son dakika haberi: Siirt'in Baykan ilçesinde 4 gün önce balık avladığı derede akıntıya kapılarak kaybolan gencin cesedine ulaşıldı.

Son Dakika | Siirt'te derede kaybolan gencin cesedi bulundu
04.06.2020 16:13 | Son Güncelleme: 04.06.2020 16:50

Siirt'in Baykan ilçesinde 4 gün önce balık avladığı derede akıntıya kapılarak kaybolan gencin cesedine ulaşıldı.

İlçeye bağlı Gündoğdu ve Çaykaya köyleri mevkisinde Bitlis Deresi'nde, 3 arkadaşıyla balık avladığı sırada dengesini kaybetmesi sonucu düşerek akıntıya kapılan Şakir Demirel'in cesedi AFAD, UMKE ve jandarma ekiplerinin arama çalışmaları sonucunda bulundu.

Sudan çıkarılan ceset otopsi için Baykan Devlet Hastanesine götürüldü.

Arkadaşları da akıntıya kapılmıştı

Bitlis Deresi'nde 31 Mayıs'ta 3 arkadaşı ile balık avlayan Şakir Demirel, düştüğü derede akıntıya kapılmış, Demirel'in dereye düştüğünü gören üç arkadaşı da onu kurtarmak için dereye girmişti.

Demirel gözden kaybolurken, akıntıya kapılan ve dere içerisindeki kayalıklara tutunarak boğulmaktan kurtulan arkadaşları burada mahsur kalmıştı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sevk edilen AFAD ve UMKE ekipleri, deredeki kayalıklarda mahsur kalan 3 kişiyi botla kurtarmıştı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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