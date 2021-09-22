Son Dakika | Siirt'te çocuk ve gençlere yönelik mesleki ve kişisel gelişim kursları verilecek - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son Dakika | Siirt'te çocuk ve gençlere yönelik mesleki ve kişisel gelişim kursları verilecek

AA / Mehmet Niyazi Deniz - Haberler | Güncel
Son Dakika | Siirt'te çocuk ve gençlere yönelik mesleki ve kişisel gelişim kursları verilecek

Son dakika haber... Siirt Belediyesince çocuk ve gençlere yönelik mesleki ve kişisel gelişim kursları verilecekKültür ve Sosyal İşler Müdürü Murat Özekinci, Siirt Halk Eğitim Merkezi işbirliğiyle düzenlenecek kurslara kayıtların başladığını belirtti.

SİİRT (AA) - Siirt Belediyesince çocuk ve gençlere yönelik mesleki ve kişisel gelişim kursları verilecek

Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Murat Özekinci, Siirt Halk Eğitim Merkezi işbirliğiyle düzenlenecek kurslara kayıtların başladığını belirtti.

Kadınlar Yaşam Merkezi ile Orhan Doğan ve Özbel Gençlik merkezlerinde verilecek kursların ekim ayında başlayacağını dile getiren Özekinci, şunları kaydetti:

"Yeni dönemde yüzme, yabancı ve işaret dilleri, robotik kodlama, okuma yazma, hat sanatı, Osmanlıca, diksiyon, gitar, piyano, resim, pilates, zumba, step, halk oyunları, Kur'an-ı Kerim, akıl ve zeka oyunları, bilgisayar, dikiş nakış, uygulamalı tiyatro, bağlama, keman, çini işlemeciliği, üniversiteye hazırlık kursları verilecek. Kursiyerler hem meslek öğrenecek hem de ürettikleriyle bütçelerine katkıda bulunacak."

AA / Mehmet Niyazi Deniz - Son Dakika Haberleri
Eren operasyonlarında turuncu ve gri kategoride aranan iki terörist etkisiz hale getirildi

Eren operasyonlarında turuncu ve gri kategoride aranan iki terörist etkisiz hale getirildi
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu Muhammed Ali Fatih Erbakan
Magazin Göksel Demet Akalın Burak Yamantürk Özge Özpirinçci
Spor Lionel Messi Alex Teixeira Ali Palabıyık Rıza Çalımbay Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Demir Çelik
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son Dakika | Siirt'te çocuk ve gençlere yönelik mesleki ve kişisel gelişim kursları verilecek - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.09.2021 11:48:14. #1.17#