Son dakika! Siirt'te çiçek saksılarında Hint keneviri yetiştiren kişi gözaltına alındı
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Son dakika! Siirt'te çiçek saksılarında Hint keneviri yetiştiren kişi gözaltına alındı

Son dakika! Siirt'te çiçek saksılarında Hint keneviri yetiştiren kişi gözaltına alındı
Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Siirt'te düzenlenen operasyonda evinin balkonundaki saksılarda Hint keneviri yetiştiren şüpheli yakalandı.

Siirt'te düzenlenen operasyonda evinin balkonundaki saksılarda Hint keneviri yetiştiren şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde kullanımının önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı.

Yeni Mahalle 1521. Sokak'ta S.S'nin Hint keneviri yetiştirdiği bilgisi alan ekipler, şüphelinin evine operasyon düzenledi.

Aramada evin balkonundaki çiçek saksılarında ekili 18 kök Hint keneviri ile 2,85 gram kubar ve 2,85 gram toz esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan S.S'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz

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