Son Dakika | Siirt'te bir evde çıkan yangın korkuttu Son dakika 3. sayfa haberine göre Siirt kent merkezinde bir evde elektrik tesisatından çıktığı tahmin edilen yangında maddi hasar meydana geldi.

Siirt kent merkezinde bir evde elektrik tesisatından çıktığı tahmin edilen yangında maddi hasar meydana geldi. Yangın, kent merkezi Kooperatif Mahallesi 1733. Sokak Safir Apartmanı'nda Sami Amcalar'a ait evde çıktı. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangını fark eden ev sahibi Amcalar itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerinde zamanında gelen ekipler yangını söndürdü. Can kaybının yaşanmadığı olayda maddi hasar meydana geldi. Yangın ile ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT Kaynak: İHA