Son Dakika: Siirt'te balkondan düşen çocuk ağır yaralandı
Gelen son dakika haberlerine göre Siirt'te yüksekten düşen 10 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı.
25.08.2020 14:25 | Son Güncelleme: 25.08.2020 14:28
Siirt'te yüksekten düşen 10 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, Kooperatif Mahallesi Nihat Aykut Caddesinde bir apartmanın 5. katındaki evin balkonuna çıkan 10 yaşındaki Reşit Nuhat Bavlı, dengesini kaybetmesi sonucu düştü.
Yaralanan Bavlı, 112 Acil Servis ekiplerince Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Çocuğun hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.
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Kaynak: AA