Son dakika! Siirt'te askeri aracın devrilmesi sonucu 2 asker yaralandı
AA / Fecri Barlık - Haberler | Güncel
Son dakika haberlerine göre Siirt'te askeri aracın devrilmesi sonucu 2 asker yaralandı.
SİİRT (AA) - Siirt'te askeri aracın devrilmesi sonucu 2 asker yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Siirt 3. Komando Tugay Komutanlığına ait askeri araç, Siirt Eruh kara yolunun E Tipi Kapalı Cezaevi mevkisinde devrildi.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralan 2 asker, sağlık ekiplerince Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Askerlerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.