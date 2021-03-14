Son dakika... Siirt'te 580 paket kaçak sigara ele geçirildi
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Son dakika... Siirt'te 580 paket kaçak sigara ele geçirildi

14.03.2021 13:55 | Son Güncelleme: 14.03.2021 14:15
Son dakika... Siirt'te 580 paket kaçak sigara ele geçirildi

Gelen son dakika haberine göre Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince durdurulan bir araçta yapılan aramada 580 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince durdurulan bir araçta yapılan aramada 580 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde Şırnak'tan Siirt'in Eruh ilçesine yüklü miktarda kaçak sigara getirileceği bilgisinin alındığı, şüphelilerin yakalanması için operasyon başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, "Eruh İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yol kontrol noktasında yapılan uygulamada içinde 2 şüpheli şahsın olduğu araç durdurulmuş, araç içerisinde yapılan arama neticesinde 580 paket kaçak sigara yakalanarak muhafaza altına alınmış, ayrıca araca 2 bin 59 lira idari para cezası uygulanmıştır. Şüpheli şahıslar, Eruh Cumhuriyet Savcılığının talimatı ile yasal işlemleri tamamlanmak üzere adli makamlara sevk edilmiştir" denildi. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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