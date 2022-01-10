Son Dakika | Siirt'te 112 Acil Çağrı Merkezine gelen ihbarların yüzde 82'si asılsız çıktı

SİİRT (AA) - Siirt'te 112 Acil Çağrı Merkezine gelen ihbarların yüzde 82'si asılsız çıktı, bir engellinin hattı 848 kez meşgul ettiği belirlendi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı tarafından kurumlar arası koordinasyonun sağlanması ile ekiplerin olay yerine kısa sürede ulaşması için aktif hale getirilen 112 Acil Çağrı Merkezi ile kesintisiz hizmet veriliyor.

Merkeze gelen çağrıların yüzde 82'sinin asılsız çıktığı ve bir şahsın 12 Haziran-30 Aralık 2021'de hattı 848 kez meşgul ettiği tespit edildi.

Hattı meşgul eden kişinin engelli olduğunun anlaşılması üzerine durum ailesine iletildi.

Açıklamada, vatandaşlara daha etkin ve verimli hizmet verilebilmesi için hattın gereksiz meşgul edilmemesi gerektiği belirtildi.

AA / Mehmet Niyazi Deniz - Son Dakika Haberleri

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