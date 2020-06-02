Son dakika! Siirt şehitlerinin isimleri belli oldu
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Son dakika! Siirt şehitlerinin isimleri belli oldu

Son dakika haberleri: Siirt'te dün meydana gelen trafik kazasında şehit olan 2 askerin kimlikleri belirlendi.

Son dakika! Siirt şehitlerinin isimleri belli oldu
02.06.2020 10:42 | Son Güncelleme: 02.06.2020 10:45

Siirt'te dün meydana gelen trafik kazasında şehit olan 2 askerin kimlikleri belirlendi.

Edinilen bilgiye göre, Pervari ilçesine bağlı Doğanköy'deki üs bölgesinde operasyonel faaliyet yürüten askerlerin nöbet değişimi için yola çıkan görevli askerleri taşıyan zırhlı araç, kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada yaralanan 9 asker, bölgeye sevk edilen helikopterler ile Siirt Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralı askerlerden jandarma astsubay çavuş Celal Özcan (27) ile jandarma uzman çavuş Burak Aydoğan (26), yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

(İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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