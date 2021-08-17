SİİRT POLİSİNDEN 'AŞIMIZI OLALIM MASKEMİZİ ATALIM' KLİBİ
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SİİRT POLİSİNDEN 'AŞIMIZI OLALIM MASKEMİZİ ATALIM' KLİBİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SİİRT Emniyet Müdürlüğü, koronavirüsle mücadele kapsamında başlatılan aşı seferberliğine 'aşımızı olalım maskemizi atalım' klibiyle destek verdi.

SİİRT Emniyet Müdürlüğü, koronavirüsle mücadele kapsamında başlatılan aşı seferberliğine 'aşımızı olalım maskemizi atalım' klibiyle destek verdi.

Siirt'te koronavirüsle mücadele kapsamında denetimler sürerken, başlatılan aşı seferberliğine İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinden de destek geldi. Aşılama oranının son verilere göre yüzde 59.8 olduğu kentte 'Aşımızı olalım maskeleri atalım' klibiyle vatandaşlara aşı çağrısı yapıldı. Koronavirüsle mücadelede aşının önemine değinilen klip, sosyal medyada da birçok beğeni aldı.

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SİİRT POLİSİNDEN 'AŞIMIZI OLALIM MASKEMİZİ ATALIM' KLİBİ
SİİRT POLİSİNDEN 'AŞIMIZI OLALIM MASKEMİZİ ATALIM' KLİBİ
SİİRT POLİSİNDEN 'AŞIMIZI OLALIM MASKEMİZİ ATALIM' KLİBİ
SİİRT POLİSİNDEN 'AŞIMIZI OLALIM MASKEMİZİ ATALIM' KLİBİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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