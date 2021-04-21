Son dakika: Siirt merkezli 2 ildeki tarihi eser operasyonunda 321 gümüş sikke ele geçirildi
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Son dakika: Siirt merkezli 2 ildeki tarihi eser operasyonunda 321 gümüş sikke ele geçirildi

Son dakika: Siirt merkezli 2 ildeki tarihi eser operasyonunda 321 gümüş sikke ele geçirildi
Anadolu Ajansı / Fecri Barlık - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: Siirt merkezli 2 ilde düzenlenen operasyonda Roma dönemine ait 321 gümüş sikke ele geçirildi.

Siirt merkezli 2 ilde düzenlenen operasyonda Roma dönemine ait 321 gümüş sikke ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, çeşitli yollarla temin ettikleri tarihi eserleri satmak amacıyla müşteri arayışındaki 5 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Siirt ve Bitlis'teki farklı adreslere düzenlenen operasyonda zanlılar yakalandı.

Şüphelilerin üst ve araçlarında yapılan aramalarda, Roma dönemine ait 321 gümüş sikke ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fecri Barlık

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