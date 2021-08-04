Son dakika! Siirt itfaiyesi yangın bölgesinde
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Son dakika! Siirt itfaiyesi yangın bölgesinde

İhlas Haber Ajansı / Selami Deniz - Haberler | Yerel

Son dakika habere göre Siirt itfaiyesi yangın bölgesinde Antalya'nın Manavgat ilçesindeki yangın söndürme çalışmalarına destek olmak için ekiplerini bölgeye sevk eden Siirt belediyesi, yangın söndürme çalışmalarına başladı.

Siirt itfaiyesi yangın bölgesinde

SİİRT - Antalya'nın Manavgat ilçesindeki yangın söndürme çalışmalarına destek olmak için ekiplerini bölgeye sevk eden Siirt belediyesi, yangın söndürme çalışmalarına başladı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yangın söndürme faaliyetlerine destek için gönderilen 11 personel, 4 araç ve 1 iş makinesinden oluşan itfaiye ekibi, yangına müdahale noktasında da kriz yönetim merkezi koordinasyonunda hareket ederek, itfaiye araçlarına su taşıma, söndürme ile soğutma çalışmalarına katılarak, destek veriyor. Ekipler yangın söndürme çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Son dakika! Siirt itfaiyesi yangın bölgesinde
Son dakika! Siirt itfaiyesi yangın bölgesinde
Son dakika! Siirt itfaiyesi yangın bölgesinde
Son dakika! Siirt itfaiyesi yangın bölgesinde

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Selami Deniz

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