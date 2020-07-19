Son dakika! Sigara izmaritinin çıkardığı yangında 200 dönem anız yandı Son dakika haberlerine göre Sigara izmaritinin çıkardığı yangında 200 dönem anız yandı TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde seyir halindeki bir araçtan söndürülmeden atıldığı belirtilen sigara izmaritinin otları tutuşturmasıyla çıkan yangın, yerleşim alanına ve yakınındaki akaryakıt istasyonuna sıçramadan itfaiye...

Sigara izmaritinin çıkardığı yangında 200 dönem anız yandı

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde seyir halindeki bir araçtan söndürülmeden atıldığı belirtilen sigara izmaritinin otları tutuşturmasıyla çıkan yangın, yerleşim alanına ve yakınındaki akaryakıt istasyonuna sıçramadan itfaiye tarafından söndürüldü.

Yangın, Malkara - Hayrabolu karayolunun Sarnıç Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki bir aracın camından söndürülmeden sigara atıldı. Yanan sigara kuru otları tutuşturması sonucu yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle alevler yükselince yangın Kiremitlik ve Sarnıç mahallelerinde çiftçilik yapan 3 kişinin tarlasında yaklaşık 200 dönüm alan üzerine yayıldı. Mahalleli durumu hemen Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Malkara itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangına ilk müdahaleyi vatandaşlar ile mahalleden gelen traktörler yaptı. Olay yerine giden itfaiye ekipleri yangını yerleşim yerlerine ulaşmadan ve yolun karşısında bulunan bir akaryakıt istasyonuna sıçramadan kontrol altına aldı.

Yangının atılan sigaradan çıktığını belirten çiftçilerden Emre Çaytaş, 'Yanan yerin arkası köy. Buralarda bizlerin hepimizin yerleşim yerleri var. Köyün girişinde benim evim var. Ayrıca çevreye cam şişeleri de atmayalım. Bu yangınlar sigaradan olmasa atılan cam şişelerden çöplerden yangın çıkacak. Yangın olan yerin karşısı benzinlik. Şu anda rüzgar bir ters esse benzinliğe sıçrasa yaşayacağımız felaketin büyüklüğünü burada kelimeler yetmez anlatmaya' dedi.

Kaynak: DHA