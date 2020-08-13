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Son dakika... Sıcaklıkların yükselmesi iklimlendirme sektöründe online satışları hareketlendiriyor

Son dakika haberine göre Daikin Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Hasan Önder, bireysel tüketicilerin sıcaktan etkilenmesiyle birlikte iklimlendirme sektörünün de hareketlendiğini kaydederek, "Evden de çalışılsa, iş yerinde de olsa, virüs olsa da olmasa da sıcaklıkların yüksekliği doğru orantılı olarak talebi arttırıyor.

Son dakika... Sıcaklıkların yükselmesi iklimlendirme sektöründe online satışları hareketlendiriyor
13.08.2020 11:07 | Son Güncelleme: 13.08.2020 11:42

Daikin Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Hasan Önder, bireysel tüketicilerin sıcaktan etkilenmesiyle birlikte iklimlendirme sektörünün de hareketlendiğini kaydederek, "Evden de çalışılsa, iş yerinde de olsa, virüs olsa da olmasa da sıcaklıkların yüksekliği doğru orantılı olarak talebi arttırıyor. Bu süreçte özellikle tüketicinin evden çıkmadan istediği ürüne ulaşabiliyor olması önem arz ediyor." dedi.

Önder, AA muhabirinin iklimlendirme sektöründeki gelişmelere ilişkin sorularını yanıtladı.

Salgın sürecinde online satışların artan önemine işaret eden Önder, şunları söyledi:

"Evden de çalışılsa, iş yerinde de olsa, virüs olsa da olmasa da sıcaklıkların yüksekliği doğru orantılı olarak talebi arttırıyor. Bu süreçte özellikle tüketicinin evden çıkmadan istediği ürüne ulaşabiliyor olması önem arz ediyor. İşte bu nedenle online satış sitemizde tüketicilere görüntülü online mağaza deneyimi yaşatmaya başladık. Rezervasyon yaparak ilerliyoruz ve evinizden görüntülü aranarak mağazaya gelmiş gibi sorularınızı sorabiliyor, ürünleri inceleyebiliyor, hatta satın alma yapabiliyorsunuz. Online erişim, hijyenik koşullara maksimum özen gösteren satış sonrası hizmetler ağı ve yine hijyenik koşulların sağlandığı bayi ağını ön planda tuttuk. Bunları yaptığımızda doğal olarak sıcaklıkların artışı bizlerin de satışlarına pozitif etki yarattı."

Önder, online mağazalarında e-ticarette bir ilke imza atarak 24 saat içinde montaja başladıklarını belirterek, müşterilerin "daikin.com.tr"den siparişini verdikten sonra 24 saat içinde ürünün nakliyesi ve montajını tamamladıklarını aktardı.

"İhracatta hedef Türki Cumhuriyetler"

İhracat hedefleri ve rakamlara ilişkin bilgiler de veren Önder, "Daikin Türkiye 2011'de Daikin Global'e dahil olduğunda iştirakler içinde 10'uncu sıradaydı. Şu anda Avrupa iştirakleri içerisinde 3'üncü sıraya ulaştık ve 300 milyon avro ciro ile büyük bir üretici durumuna geldik. Türkiye'de farklı ürünler geliştirme ve üretme kapasitemiz olduğundan Daikin içinde bir güven yarattık." dedi.

Split klima ile ilgili yoğun çalıştıklarını aktaran Önder, "Ciddi derecede Avrupa'ya ihracat yapıyoruz. Kendi sektörümüzde şu anda ihracatta Türkiye birincisiyiz. Ürün çeşitliliğimizi de artırıyoruz. 2021 yılına kadar merkezi sistemlerle ilgili yatırımlarımız olacak. VRV dediğimiz sistemlerin üretimini burada yapmaya başlayacağız. Kombide ise hat sayımızı artıracağız. Kombi hattımızın kapasitesini yüzde 50 artırmayı planlıyoruz. Bu alanda ihracattan ciddi talep var. İhracat oranımızı önümüzdeki yıl yüzde 55'e getirmeye çalışacağız. Özellikle Türki Cumhuriyetler'deki faaliyetlerimize eğileceğiz." şeklinde konuştu

"Karamsar senaryolara gerek yok, üretmeye devam ediyoruz"

Karantina sürecinde en büyük endişelerinin üretimle ilgili yaşandığına değinen Önder, "Çünkü yurt dışına ciddi büyüklükte ihracatımız var. 2 milyar lira olan ciromuzun yarısı ihracattan geliyor. Pandemi döneminde ihracatımızın çoğu Avrupa ülkelerinden olduğu için sipariş iptalleri gündemimizdeydi. Yurt dışı ile görüşerek üretim planlarımızı sürekli güncelledik. Diğer konu da tedarik zincirinde olabilecek aksamalar idi. Yani üretim için parçaların, ham maddelerin zamanında gelmesiydi veya tedarik zincirindeki herhangi bir aksamayı kontrol altına almaktı. Çok şükür, şu ana kadar bu konuda da büyük bir sorun yaşamadık. Daha 6 ay üretimimize sorunsuz devam edecek durumdayız, yüzde 80-85 kapasite ile üretime devam ediyoruz." dedi.

Önder, sektörde yüzde 60 daralma olmasını beklediklerini belirterek, "Bu durum yakın zamanda normalize olacaktır. Öyle dehşet senaryolarına gerek yok. Son pandemi durumları da bunun sinyalini veriyor.

Bu yıl yüzde 25 büyüme hedeflemiştik ancak bu hedefi güncellemek durumunda kaldık. Ciro hedefimizi 2019 yılı ile aynı tutuyoruz. Ancak Türkiye'de iklimlendirme sektörü güçlü ve hareketli. Hem dünyanın dev ısıtma markaları hem de dev soğutma markaları yatırımlarıyla zaman zaman direkt kendileri bazen de partnerleriyle ülkemize giriş yapıyorlar." diye konuştu.

Özellikle son yıllarda Japon (soğutma) ve Alman (ısıtma) markalarının Türkiye pazarına direkt giriş yapmalarına dikkati çeken Önder, "Bu, pazara verdikleri önemin bir göstergesi. Sadece satış anlamında değil üretim anlamında da ülkemize gelen yabancı sermayeye iklimlendirme sektörünün katkıda bulunduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla karamsar senaryolara gerek yok, çalışmaya ve üretmeye devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"Ciro düşse de yatırımlar devam edecek"

Salgın sürecinde de çalışmaya devam ettiklerini belirten Önder, "Daikin hedef ve stratejilerinde kolay kolay değişiklik yapmaz çünkü 10 yıllık, 5 yıllık planlar ile çalışıyor. Biz de yatırım hedeflerimizi hiç değiştirmeden devam ediyoruz. Özellikle merkezi sistemler ürünlerinin Türkiye üretimi için 50 milyon avroluk yatırımımız 2020 yılı hedeflerimiz devam ediyor. Ciromuz düşse de yatırım hedeflerimize devam edeceğiz." dedi.

Koronavirüsün piyasaya etkilerinden dolayı bu yıl büyüme hedeflerini revize ettiklerine değinen Önder, "İlk çeyrekte soğutma tarafında kaybedeceğimiz ciroyu ısıtma ürünlerimiz de olduğundan, sonbaharda o ürünler ile kapatmayı hedefliyoruz. İhracat ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Sonuçta pandemi tüm ülkelerde bu kadar tahribat yapmadı. Özellikle Türki Cumhuriyetler'deki faaliyetlerimizi de arttırmayı hedefliyoruz." şeklinde konuştu.

Önder, pandemi sonrası dünyanın yeni bir düzene geçmesi tartışmalarının iklimlendirme sektörü için de geçerli olduğuna işaret ederek, şunları söyledi:

"Bu alandaki polemiklerden biri de klima kullanımının virüsün yayılmasına etkili olup olmadığı konusu üzerinden gerçekleşiyor. Araştırmalar gösteriyor ki koronavirüsün hava yoluyla bulaşımını gösteren kesin bir bilgi yok. Dolayısıyla 'ev tipi split klimalar virüs taşır' diyemeyiz. Güvenli ve sağlıklı bir iç ortam havası için alınabilecek birçok tedbir var. Bunların başında karantina ve sosyal mesafe kurallarına uymak geliyor. Eğer bu kurallara dikkat ediyorsanız, evinizde klima kullanmanız gayet güvenlidir. Hatta çok sıcak havalarda klima kullanmamak sağlığı olumsuz etkileyebilir. Sıcak havanın yaratacağı rahatsızlıklardan ve uykusuzluktan bağışıklık sistemi zayıflayabilir. Klimalardaki özel filtreler havanın temizlenmesine de katkıda bulunur."

"Kovid-19, temiz havanın sağlık için önemini ön plana çıkardı"

Kovid-19 hastalığının etkisiyle temiz havanın sağlık için ne kadar önemli olduğunun ön plana çıktığına dikkati çeken Önder, "Havayı yüzde 99,9 oranında bakteri, toz, polen, koku gibi istenmeyen partiküllerden temizleyen patentli teknolojilerimiz var. Tüketicilerin de artık bir klimadan beklentisi yalnızca soğutma-ısıtma olmayacak, bizim 'doğru hava' dediğimiz, sıcaklığıyla, nem oranıyla, temizliğiyle ideal iç ortam havasına yönelim artacaktır. Bu konuda tüketicileri daha fazla bilinçlendirmeyi hedefledik ve 'doğru hava hareketi' başlattık." yorumunu yaptı.

Önder, açılır pencerelerin olmadığı ortamlarda taze hava sunabilen ve nem kontrolü sağlayan Ururu Sarara klima veya ortamdaki hava kalitesini patentli filtreleme teknolojisiyle (Daikin Flash Streamer) artıran Daikin Hava Temizleme cihazı gibi ürünlerin tercih edilmesi gerektiğini söyledi.

Daikin'in çoğu klimasında ve hava temizleme cihazında bulunan patentli Flash Streamer teknolojisinin ortamdaki havayı yüzde 99,9 oranında temizlediğini dile getiren Önder sözlerini şöyle tamamladı:

"Yeni kampanyamızda buna vurgu yaparak 'hava temizleyici ile klima bir arada' dedik. Klimaların hava temizleme fonksiyonlarını daha fazla ön plana çıkardık. Kur farkı ve ek vergileri yansıtmadan 12 ay taksitli bir plan sunduk. Ayrıca 6 yıl tam garantimiz de devam ediyor. Periyodik bakımların yapılması da klimaların hem temiz ve sağlıklı bir şekilde çalışması hem de enerji tüketimi için çok önemli. Klimalarda bakım kampanyamızı da yaz ile beraber başlattık, uygun fiyatlarla tüketicilerimiz bakımlarını yaptırabilir."

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

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