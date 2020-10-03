Son dakika: Şi ve Moon'dan Kovid-19'a yakalanan Trump'a geçmiş olsun mesajı
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Son dakika: Şi ve Moon'dan Kovid-19'a yakalanan Trump'a geçmiş olsun mesajı

03.10.2020 16:45 | Son Güncelleme: 03.10.2020 16:45
Son dakika: Şi ve Moon'dan Kovid-19'a yakalanan Trump'a geçmiş olsun mesajı

Gelen son dakika haberine göre Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan ABD Başkanı Donald Trump'a geçmiş olsun dileklerini iletti.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan ABD Başkanı Donald Trump'a geçmiş olsun dileklerini iletti.

Xinhua ajansının haberine göre, Şi, ABD Başkanı Trump ile eşi Melania Trump'ın Kovid-19'a yakalanmasıyla ilgili bir mesaj yayımladı.

Şi, mesajında, "Eşim Peng Liyuan ve ben, geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz ve en kısa sürede iyileşmenizi temenni ediyoruz." ifadesini kullandı.

Moon'dan geçmiş olsun mesajı

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in de gönderdiği mesajda, Trump ile eşi Melania'ya geçmiş olsun temennisinde bulundu.

Moon, mesajında, "Eşim, ben ve Güney Kore halkı, Başkan ile First Lady'nin en kısa sürede iyileşmesini diliyoruz." ifadesine yer verdi.

Trump ve eşinin tedavisi sürüyor

Trump, dün Twitter'dan, kendisinin ve eşinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurarak, "Karantina ve iyileşme sürecine hemen başlayacağız. Bu süreci beraberce atlatacağız." paylaşımında bulunmuştu.

Walter Reed Askeri Hastanesine kaldırılan Trump ve eşinin buradaki tedavisi sürüyor.

Washington yönetimi, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya geneline yayılan Kovid-19 salgınından Çin'i sorumlu tutuyor.

İki ülke arasındaki ilişkiler, geçen yıla damgasını vuran ticaret savaşı Hong Kong'da yürürlüğe giren Ulusal Güvenlik Kanunu ve Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde Uygur halkı ile diğer etnik ve dini azınlıklara karşı sistematik insan hakları ihlallerinin yanı sıra teknoloji ve güvenlik gibi konular nedeniyle gerilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Büşra Selvi Öğütcen

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