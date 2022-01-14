Son dakika: Shakhtar Donetsk, Ajax'tan David Neres'i transfer etti - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika: Shakhtar Donetsk, Ajax'tan David Neres'i transfer etti

Son dakika: Shakhtar Donetsk, Ajax'tan David Neres'i transfer etti
AA / Mutlu Demirtaştan - Haberler | Spor

Son dakika haberleri... Ukrayna Premier Lig ekibi Shakhtar Donetsk, Hollanda'nın Ajax takımından David Neres'i kadrosuna kattı.

Ukrayna Premier Lig ekibi Shakhtar Donetsk, Hollanda'nın Ajax takımından David Neres'i kadrosuna kattı.

Brezilyalı kanat oyuncusu Neres için Shakhtar Donetsk ile anlaşma sağlandığını duyuran Ajax Kulübü, transferin 12 milyon avro bonservis bedeliyle gerçekleştiğini açıkladı.

Bedelin bonus koşullarına bağlı olarak 16 milyon avroya kadar yükselebileceği belirtildi.

Kariyerine ülkesinin Sao Paulo ekibinde başlayan 24 yaşındaki futbolcu, 2017'de Ajax'a transfer oldu.

Neres, ikişer lig ve Hollanda Kupası zaferi yaşadığı Ajax formasıyla 180 resmi maça çıkıp, 47 gol attı.

Hull City'i satın alan Acun Ilıcalı devrim niteliğindeki projesini paylaştı: Hedefimiz Premier Lig'de ilk 6'ya oynamak

Hull City'i satın alan Acun Ilıcalı devrim niteliğindeki projesini paylaştı: Hedefimiz Premier Lig'de ilk 6'ya oynamak

AA / Mutlu Demirtaştan - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title