Son dakika! Sezgin'i arama çalışmaları tüm hızıyla sürüyor Son dakika gelişmesine göre Antalya'da, önceki gün akşam serinlemek için girdiği su kanalında kaybolan Sezgin Andariman'ı (17) arama çalışmalarına bu günde devam ediliyor.

Sezgin'i arama çalışmaları tüm hızıyla sürüyor

*- Antalya'da, önceki gün akşam serinlemek için girdiği su kanalında kaybolan Sezgin Andariman'ı (17) arama çalışmalarına bu günde devam ediliyor.

*- Suyun bulanmaması için sırayla suya giren dalgıçlar, titizlikle arama yapıyor.

*- Ekipler, karadan, su altından çalışmalarını sürdürüyor.

Olay, önce gün saat 17.00 sıralarında, Kepez ilçesi Baraj Mahallesi'ndeki su kanalında meydana geldi. Yeğeniyle beraber kanal bölgesine giden Sezgin Andariman, buraya gelen başka kişiyle karşı tarafa geçmek için suya atladı. Kanal içinde yosun olduğu için diğer kişi, geri dönerken, Andariman ise akıntıya kapılarak, batmaya başladı. Andariman, akıntıya kapıldığı sırada, kıyıda bulunanlardan kendisine bir şeyler uzatmalarını istedi. Kıyıdakilerin çabası yeterli olmayınca Andariman, suya batıp çıkmaya başladı. Amcasının kaybolduğunu gören Ahmet Andariman ise hemen durumu yakınlarına haber verdi. Yakınlarının kanal bölgesine gelmesinin ardından sağlık ve polis ekiplerinden yardım istendi. Polis ve sağlık ekipleri ile deniz polisi ve Sahil Güvenlik ekiplerinin yanı sıra çevik kuvvet ekibi de bölgeye sevk edildi. Dün akşama kadar aralıksız aramaya yapan ekipler, bir sonuç alamayınca havanın kararmasıyla arama çalışmalarını ara verdi.

Sezgin Andariman'ı bulmak için bugün sabah erken saatlerden itibaren su kanalında yeniden arama çalışması başlatıldı. Çalışmalara Antalya Emniyet Müdürlüğü Deniz Şube Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığı, İl Jandarma Komutanlığı ve AKUT ekibi katıldı. 15 dalgıcın katıldığı arama çalışmalarından öğle saatlerine kadar sonuç alınamadı. Yetkililer, bölgede çalışmaların karadan, su altından ve havadan devam olmak üzere devam edeceğini belitti.

Kaynak: DHA