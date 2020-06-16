Son dakika! "Seyyar Kütüphane" hastanede, camide, durakta, piknikte kitapla buluşturuyor
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Son dakika! "Seyyar Kütüphane" hastanede, camide, durakta, piknikte kitapla buluşturuyor

Son dakika güncel haberi... Sivas'ın Hafik ilçesinde kaymakamlık tarafından başlatılan proje kapsamında oluşturulan seyyar kütüphanelerle, hastanede tedavi sırası bekleyenden, camide namaz saati bekleyene kadar herkese ulaşılması hedefleniyor.

Son dakika!
16.06.2020 11:07 | Son Güncelleme: 16.06.2020 11:26

Sivas'ın Hafik ilçesinde kaymakamlık tarafından başlatılan proje kapsamında oluşturulan seyyar kütüphanelerle, hastanede tedavi sırası bekleyenden, camide namaz saati bekleyene kadar herkese ulaşılması hedefleniyor.

Hafik Kaymakamlığı, ilçede kitap okuma kültürünü artırmak için "Seyyar Kütüphane" adlı projeyi hayata geçirdi. Proje kapsamında hastane, minibüs durağı, cami, resmi kurum ve piknik alanına kurulan 5 seyyar kütüphanede vatandaşlar boş vakitlerini kitap okuyarak değerlendiriyor.

Hafik Kaymakamı Hacı Kerim Meral, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede herkesin kitap okuması için kitapları okuyucunun ayağına kadar götürdüklerini söyledi.

Projeye vatandaşların da kitap desteğinde bulunduğunu belirten Meral, Kaymakamlık tarafından bu kitapları okuyucunun hizmetine sunmak için posta kutusuna benzeyen ahşaptan küçük kitaplıklar yaptıklarını ifade etti.

Sıra beklerken kitap okuyorlar

Hastane, bir resmi kurum, minibüs durağı, cami bahçesi ve Hafik Gölü piknik alanına seyyar kütüphaneler kurduklarını anlatan Meral, "İlçemizde kitap okuma alışkanlığını bir üst seviyeye çıkarmak için seyyar kütüphane projesine başladık. İlçe merkezinde 5 ayrı yere kurduğumuz seyyar kütüphanelerle kitapları halkımızın ayağına kadar getirmiş olduk." dedi.

Projeye ilgiden memnun olduklarını ve sayıyı artırmayı planladıklarını dile getiren Meral, "Gerek vatandaşımızdan gerek memur arkadaşlarımızın evlerinden getirerek hibe ettikleri kitaplarla seyyar kütüphaneleri kurduk. Buradaki amacımız devlet dairesinde işini yaptırmak için bekleyen vatandaşımızın, namaz saatini bekleyen vatandaşımızın bekleme süresindeki zamanı en iyi değerlendirmeleri düşüncesiydi." diye konuştu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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