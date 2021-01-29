Son Dakika | Seyrine doyumsuz kar manzaralarının olduğu Gölcük Tabiat Parkı'na ilgi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Son Dakika | Seyrine doyumsuz kar manzaralarının olduğu Gölcük Tabiat Parkı'na ilgi

29.01.2021 17:39 | Son Güncelleme: 29.01.2021 17:43
Son Dakika | Seyrine doyumsuz kar manzaralarının olduğu Gölcük Tabiat Parkı'na ilgi

Son dakika haberleri... BOLU'da, karla kaplanan ve gölü buz tutan Gölcük Tabiat Parkı, hafta sonu yasakları nedeniyle hafta içinde de ilgi gördü.

BOLU'da, karla kaplanan ve gölü buz tutan Gölcük Tabiat Parkı, hafta sonu yasakları nedeniyle hafta içinde de ilgi gördü. Gölcük Tabiat Parkı'ndaki seyrine doyumsuz manzara, dron kamerasıyla havadan görüntülendi.

Gölcük Tabiat Parkı, Bolu'da etkili olan kar yağışları sonrası beyaz örtüyle kaplandı. Tabiat parkındaki göl de dondurucu soğuklar nedeniyle buz tuttu. Parka gelen ziyaretçiler, göl çevresinde yürüyüp, doğa ile iç içe gün geçirdi. Görevliler, tatilcilere göl yüzeyinde yürümemeleri konusunda uyarı anonsları yaptı. Gölün çevresine ise 'Buz tutan göl yüzeyine çıkmak yasaktır' yazılı uyarı tabelaları konuldu. Hafta sonu kısıtlamaları nedeniyle hafta içi tercih edilen Gölcük Tabiat Parkı'na gelen tatilciler, eşsiz manzaranın keyfini çıkardı. Sömestir tatili için Bolu'yu tercih edenler de Gölcük Tabiat Parkı'nı gezdi. Tabiat Parkındaki manzara, dron ile havadan görüntülendi.


Son Dakika | Seyrine doyumsuz kar manzaralarının olduğu Gölcük Tabiat Parkı'na ilgi
Son Dakika | Seyrine doyumsuz kar manzaralarının olduğu Gölcük Tabiat Parkı'na ilgi
Son Dakika | Seyrine doyumsuz kar manzaralarının olduğu Gölcük Tabiat Parkı'na ilgi
Son Dakika | Seyrine doyumsuz kar manzaralarının olduğu Gölcük Tabiat Parkı'na ilgi
Son Dakika | Seyrine doyumsuz kar manzaralarının olduğu Gölcük Tabiat Parkı'na ilgi
Son Dakika | Seyrine doyumsuz kar manzaralarının olduğu Gölcük Tabiat Parkı'na ilgi
Son Dakika | Seyrine doyumsuz kar manzaralarının olduğu Gölcük Tabiat Parkı'na ilgi
Son Dakika | Seyrine doyumsuz kar manzaralarının olduğu Gölcük Tabiat Parkı'na ilgi
Son Dakika | Seyrine doyumsuz kar manzaralarının olduğu Gölcük Tabiat Parkı'na ilgi
Son Dakika | Seyrine doyumsuz kar manzaralarının olduğu Gölcük Tabiat Parkı'na ilgi
Son Dakika | Seyrine doyumsuz kar manzaralarının olduğu Gölcük Tabiat Parkı'na ilgi
Son Dakika | Seyrine doyumsuz kar manzaralarının olduğu Gölcük Tabiat Parkı'na ilgi
Son Dakika | Seyrine doyumsuz kar manzaralarının olduğu Gölcük Tabiat Parkı'na ilgi
Son Dakika | Seyrine doyumsuz kar manzaralarının olduğu Gölcük Tabiat Parkı'na ilgi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat KÜÇÜK

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Fuat Oktay Mustafa Destici Ahmet Davutoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Cemal Hünal Tuba Büyüküstün Serenay Sarıkaya
Spor Ömer Ali Serdar Aziz Fatih Terim Rıza Çalımbay Ömer Ali Şahiner
Tüm Haberler Kaza Aralık Evlilik Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son Dakika | Seyrine doyumsuz kar manzaralarının olduğu Gölcük Tabiat Parkı'na ilgi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.1.2021 17:43:21. #1.15#
title