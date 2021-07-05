Son dakika: Seyrentepe'de koltuk atölyesindeki yangında çalışanlar yangın merdiveninde mahsur kaldı
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Son dakika: Seyrentepe'de koltuk atölyesindeki yangında çalışanlar yangın merdiveninde mahsur kaldı

Son dakika: Seyrentepe'de koltuk atölyesindeki yangında çalışanlar yangın merdiveninde mahsur kaldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika haberine göre Seyrentepe'de bir binanın üst katındaki koltuk döşeme atölyesinde çalışanın ütüyü kumaşın üzerinde unutup bankaya gitmesi sonucu yangın çıktı.

Seyrentepe'de bir binanın üst katındaki koltuk döşeme atölyesinde çalışanın ütüyü kumaşın üzerinde unutup bankaya gitmesi sonucu yangın çıktı. Alev alev yanan atölyedeki çalışanlar yangın merdiveninden aşağıya inmek istedi ancak kapısı kilitli olunca merdivenlerde mahsur kaldı.

Yangın, saat 16.30 sıralarında Kağıthane Seyrantepe'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 katlı bir binanın üst katındaki koltuk döşeme atölyesinde çalışanın ütüyü kumaşın üzerinde bırakarak bankaya gitmesi nedeniyle yangın çıktı. Yangının kısa sürede büyüyerek atölyeyi sarması üzerine içerideki çalışanlar yangın merdivenine giderek aşağıya inmek istedi. Ancak kapının kilitli olması nedeniyle merdivende mahsur kaldılar. Kapının kilidinin bina yetkileri tarafından açılması sonrası çalışanlar aşağıya indi.

Atölyeden dumanların çıktığını gören çevredeki esnafın ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere hem içeriden hem de merdiven yardımıyla dışarıdan müdahale etti. Dakikalarca süren müdahale sonrası yangın kontrol altına alınırken, yaşananlar kameralara yansıdı.

Polis yangınla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL

Son dakika: Seyrentepe'de koltuk atölyesindeki yangında çalışanlar yangın merdiveninde mahsur kaldı
Son dakika: Seyrentepe'de koltuk atölyesindeki yangında çalışanlar yangın merdiveninde mahsur kaldı
Son dakika: Seyrentepe'de koltuk atölyesindeki yangında çalışanlar yangın merdiveninde mahsur kaldı
Son dakika: Seyrentepe'de koltuk atölyesindeki yangında çalışanlar yangın merdiveninde mahsur kaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Son dakika: Seyrentepe'de koltuk atölyesindeki yangında çalışanlar yangın merdiveninde mahsur kaldı - Haberler
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