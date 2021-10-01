KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde seyir halindeyken yangın çıkan araçta hasar meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Mehmet Turhal, kullandığı 37 EE 462 plakalı kamyondan Hamzaoğlu köyü mevkisinde duman geldiğini fark edince aracı yol kenarına park ederek itfaiyeden yardım istedi.

Olay yerine giden Taşköprü Belediyesi İtfaiye ekipleri, kamyondaki yangını büyümeden söndürdü.

Araçta hasara neden olan yangının elektrik tesisatından çıktığı tahmin ediliyor.