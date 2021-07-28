Son dakika: Seyir halindeyken dumanlar yükselen araç, alev alev yandı
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Son dakika: Seyir halindeyken dumanlar yükselen araç, alev alev yandı

Son dakika: Seyir halindeyken dumanlar yükselen araç, alev alev yandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haber: Antalya'nın Manavgat ilçesinde hareket halindeyken motor bölümünden dumanlar çıkan otomobil, sürücüsünün dumanları görüp araçtan inmesinin ardında alev alarak yanmaya başladı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde hareket halindeyken motor bölümünden dumanlar çıkan otomobil, sürücüsünün dumanları görüp araçtan inmesinin ardında alev alarak yanmaya başladı. Çevredeki vatandaşlar tarafından ilk müdahalesi yapılarak söndürülen aracın alev alev yanma görüntüleri saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Bu sırada olay yerinin bulunduğu yerde işyerine malzeme indiren bir kamyonet hızla olay yerinden uzaklaştırıldı.

Olay, Yukarı Hisar Mahallesi 7001 sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şelale Caddesi istikametinden Antalya Caddesi istikametine seyir halindeki Hüseyin Çatalçam'ın kullandığı 07 AZR 08 plakalı Fıat Tipo Marka otomobil, hareket halindeyken motor bölümünden dumanlar yükselmeye başladı. Otomobil sürücüsü otomobilden inerken, yol ortasında kalan otomobili çevredeki vatandaşlar iterek yol kenarına çekti. Otomobilin yol kenarına alınmasının ardından bir anda motor bölümünden alevler yükselmeye başladı. Bu sırada olay yerinin bulunduğu yerde işyerine malzeme indiren bir kamyonet hızla olay yerinden uzaklaştırıldı.

"Vatandaş yangın tüpüyle müdahale etti"

Alevlerin yükselmesiyle birlikte araç sürücüsü büyük şaşkınlık yaşarken, bir esnaf işyerinden getirdiği yangın tüpüyle yangına müdahale ederek alevlerin büyümesini ve tüm aracı sarmasını önledi. İhbar üzerine olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekibi yangına müdahale ederek tamamen söndürdü ve soğutma çalışması yaptı.

"Güvenlik kamerasına yansıdı"

Yangında aracın motor bölümü yanarken, yangın tüpüyle müdahale eden esnaf sayesinde diğer bölümleri yangından etkilenmedi. Yangın anı bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıdı. Görüntülerde, aracın ön kısmından dumanlar çıkmasının ardından araç sürücüsünün aracı yol ortasında bırakıp inmesi, çevredeki vatandaşların aracı iterek yol kenarına çekmeleri, aracın alev alması ve vatandaşın yangın tüpüyle müdahalede bulunması yer aldı. - ANTALYA

Son dakika: Seyir halindeyken dumanlar yükselen araç, alev alev yandı
Son dakika: Seyir halindeyken dumanlar yükselen araç, alev alev yandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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