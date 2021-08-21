Son dakika haberi | Seyir halindeki sünnet aracına silahlı saldırı; 2 gözaltı
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Son dakika haberi | Seyir halindeki sünnet aracına silahlı saldırı; 2 gözaltı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haber: AFYONKARAHİSAR'da sünnet düğünü için süslenen cipe seyir halindeyken pompalı tüfek ve tabancayla ateş açıldı.

AFYONKARAHİSAR'da sünnet düğünü için süslenen cipe seyir halindeyken pompalı tüfek ve tabancayla ateş açıldı. Sürücünün elinden yaralandığı olayın ardından kaçan 2 saldırgan polis tarafından yakalandı.

Olay, saat 15.00 sıralarında oteller bölgesinde meydana geldi. Sünnet düğünü için süslenen ve Erkan Altıntaş'ın (32) kullandığı 35 BFU 753 plakalı cipe, seyir halinde ilerlerken yanına yaklaşan ticari araçtaki 2 kişi tarafından pompalı tüfek ve tabancayla ateş açıldı. Saldırı sonrası cip sürücüsü Erkan Altıntaş elinden hafif yaralanırken, araçta maddi hasar meydana geldi. Saldırganlar ise hızla olay yerinden uzaklaştı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ambulansla yakındaki Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.

Olayla ilgili geniş kapsamlı inceleme başlatan polis saldırıyı düzenleyenlerin A.İ.Ç. (28) ve İ.T. (26) olduğunu belirledi. 2 şüpheli polis tarafından gözaltına alındı. Öte yandan olay sırasında sürücünün araçta tek başına olduğu ve süsleme işi bittikten sonra düğün yerine doğru seyir halinde olduğu öğrenildi.

Son dakika haberi | Seyir halindeki sünnet aracına silahlı saldırı; 2 gözaltı
Son dakika haberi | Seyir halindeki sünnet aracına silahlı saldırı; 2 gözaltı
Son dakika haberi | Seyir halindeki sünnet aracına silahlı saldırı; 2 gözaltı
Son dakika haberi | Seyir halindeki sünnet aracına silahlı saldırı; 2 gözaltı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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