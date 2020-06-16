Son dakika... Seyir halindeki otomobile yıldırımın isabet etmesi görüntülendi
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Son dakika... Seyir halindeki otomobile yıldırımın isabet etmesi görüntülendi

Gelen son dakika haberine göre İstanbul'dan ailesiyle birlikte Afyonkarahisar'a gelen bir kişinin kullandığı otomobile yıldırım isabet etmesi, cep telefonuyla görüntülendi.

Son dakika... Seyir halindeki otomobile yıldırımın isabet etmesi görüntülendi
16.06.2020 22:29 | Son Güncelleme: 16.06.2020 23:26

İstanbul'dan ailesiyle birlikte Afyonkarahisar'a gelen bir kişinin kullandığı otomobile yıldırım isabet etmesi, cep telefonuyla görüntülendi.

Ahmet Dere, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 14 Haziran'da İstanbul'dan, memleketleri Bolvadin'e gitmek için yola çıktıklarını, kızının da Eskişehir yakınlarında başlayan sağanağı cep telefonuyla görüntülediğini söyledi.

Bu sırada içinde bulundukları otomobilin radyo antenine yıldırım isabet ettiğini belirten Dere, bu anları kızının cep telefonuyla kaydettiğini ifade etti.

Bunun üzerine, otomobilin elektronik aksamında hasar oluştuğunu aktaran Dere, büyük tehlike atlattıklarını dile getirdi.

Aracı, çekici yardımıyla Afyonkarahisar'da bir tamirhaneye götürdüklerini aktaran Dere, "Eskişehir yakınlarında çok şiddetli yağış vardı. Araçla da yolda güçlükle ilerliyorduk. Bir anda aracımızın tavanına yıldırım düştü. Allah'a çok şükür ailemizde hiçbir sağlık sorunu olmadı. Aracımızın elektronik beyni hasar görmüş. Şu anda tamir ediliyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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