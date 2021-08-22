Son dakika haberi | Seyir halindeki otomobilde yangın çıktı
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Son dakika haberi | Seyir halindeki otomobilde yangın çıktı

Son dakika haberi | Seyir halindeki otomobilde yangın çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre Aydın'ın Efeler ilçesinde seyir halindeki otomobilin motoru alev alarak yandı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde seyir halindeki otomobilin motoru alev alarak yandı.

Olay, Mimar Sinan Mahallesi Yörük Ali Efe Bulvarı üzerinde saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.E. idaresindeki 09 FY 252 plakalı otomobilin motor kısmından henüz bilinmeyen bir nedenle alevler yükselmeye başladı. Alevleri fark eden sürücü A.E. otomobili hemen sağa çekerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri alevlere müdahale ederek söndürdü. Ölen yada yaralananın olmadığı olayda, otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(Murat Uçkaç/İHA)

Son dakika haberi | Seyir halindeki otomobilde yangın çıktı
Son dakika haberi | Seyir halindeki otomobilde yangın çıktı
Son dakika haberi | Seyir halindeki otomobilde yangın çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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