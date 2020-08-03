Son Dakika | Seyir halindeki otomobil yandı
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Son Dakika | Seyir halindeki otomobil yandı

Gelen son dakika haberine göre Artvin'de seyir halindeyken yangın çıkan otomobil kullanılamaz hale geldi.

03.08.2020 18:49 | Son Güncelleme: 03.08.2020 19:50

Artvin'de seyir halindeyken yangın çıkan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Cesur Gültekin idaresindeki 08 DF 499 plakalı otomobil, merkeze bağlı Varlık köyünde seyir halindeyken alev aldı.

Benzin kokusu üzerine aracı durduran Gültekin, motor kısmında yangın çıktığını gördü. Bunun üzerine Gültekin'in yakınları araçtan inerek, olay yerinden uzaklaştı.

Olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, araç kullanılamaz hale geldi.

Öte yandan, sürücünün annesi Ayla Gültekin'in, sosyal medya hesabından canlı yayın yaparak yardım talebinde bulunduğu öğrenildi.

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Son Dakika | Seyir halindeki otomobil yandı

Kaynak: AA

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