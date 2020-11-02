Son Dakika | Seyir halindeki kamyonun kasasına tutunan patenli çocukların tehlikeli yolculuğu görüntülendi
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Son Dakika | Seyir halindeki kamyonun kasasına tutunan patenli çocukların tehlikeli yolculuğu görüntülendi

02.11.2020 19:33 | Son Güncelleme: 02.11.2020 19:36
Son Dakika | Seyir halindeki kamyonun kasasına tutunan patenli çocukların tehlikeli yolculuğu görüntülendi

Son dakika haberi... Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde seyir halindeki bir kamyonun kasasına tutunarak ilerleyen 4 patenli çocuğun tehlikeli yolculuğu görüntülere yansıdı.

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde seyir halindeki bir kamyonun kasasına tutunarak ilerleyen 4 patenli çocuğun tehlikeli yolculuğu görüntülere yansıdı.

Sağlık Mahallesi'nde trafik ışıklarında duran bir kamyonun kasasına patenli 4 çocuk tutundu.

Hareket etmesine rağmen kamyona tutunarak gitmeyi sürdüren çocuklar, uzun süre tehlikeli bir şekilde kara yolunda ilerledi.

Çocukların tehlikeli yolculuğu, sürücüler tarafından cep telefonlarının kameralarıyla kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel

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