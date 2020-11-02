Son Dakika | Seyir halindeki kamyonun kasasına tutunan patenli çocukların tehlikeli yolculuğu görüntülendi
02.11.2020 19:33 | Son Güncelleme: 02.11.2020 19:36
Son dakika haberi... Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde seyir halindeki bir kamyonun kasasına tutunarak ilerleyen 4 patenli çocuğun tehlikeli yolculuğu görüntülere yansıdı.
Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde seyir halindeki bir kamyonun kasasına tutunarak ilerleyen 4 patenli çocuğun tehlikeli yolculuğu görüntülere yansıdı.
Sağlık Mahallesi'nde trafik ışıklarında duran bir kamyonun kasasına patenli 4 çocuk tutundu.
Hareket etmesine rağmen kamyona tutunarak gitmeyi sürdüren çocuklar, uzun süre tehlikeli bir şekilde kara yolunda ilerledi.
Çocukların tehlikeli yolculuğu, sürücüler tarafından cep telefonlarının kameralarıyla kaydedildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel