Son dakika: Seydişehir'de paletli ambulanslar acil hastalar için göreve hazır - Haberler
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Son dakika: Seydişehir'de paletli ambulanslar acil hastalar için göreve hazır

Son dakika: Seydişehir'de paletli ambulanslar acil hastalar için göreve hazır
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı bünyesinde hizmet veren paletli ambulanslar, Konya'nın Seydişehir ilçesinde kar nedeniyle ulaşımda güçlük çekilmesi halinde, acil durumdaki hastalara süratle müdahale edilebilmesi için hazır bekletiliyor.

KONYA (İHA) - Sağlık Bakanlığı bünyesinde hizmet veren paletli ambulanslar, Konya'nın Seydişehir ilçesinde kar nedeniyle ulaşımda güçlük çekilmesi halinde, acil durumdaki hastalara süratle müdahale edilebilmesi için hazır bekletiliyor.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde kar nedeniyle ulaşımda güçlük çekilmesi halinde acil durumdaki hastalara süratle müdahale edilebilmesi için Sağlık Bakanlığı bünyesinde hizmet veren paletli ambulanslar 7 gün 24 saat hazır bekletiliyor. 112 Acil Çağrı Merkezine gelen vaka ihbarı üzerine, sağlık ekipleri yoğun kar yağışı sebebiyle kapalı olan yollara paletli ambulans ile vakaya ulaşıyor. Hastalar, ilk müdahalenin ardından Seydişehir Devlet Hastanesine sevk ediliyor. - KONYA

Son dakika: Seydişehir'de paletli ambulanslar acil hastalar için göreve hazır

Son dakika: Seydişehir'de paletli ambulanslar acil hastalar için göreve hazır

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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