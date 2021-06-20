Son dakika... Seydişehir'de ev yangını söndürüldü
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Son dakika... Seydişehir'de ev yangını söndürüldü

Son dakika... Seydişehir'de ev yangını söndürüldü
Anadolu Ajansı / Kadriye Coşkun - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre Konya'nın Seydişehir ilçesinde bir evin mutfağında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde bir evin mutfağında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Ulukapı Mahallesinde Nevzat Karyağdı'ya ait tek katlı evin mutfağında dumanların yükseldiğini gören mahalle sakinleri, durumu itfaiyeye bildirdi.

Bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerince yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından söndürülen yangında, evin mutfağı ve çatısı kullanılamaz hale geldi.

Yangın sırasında evde bulunan ve uyudukları belirtilen Nevzat Karyağdı ve eşinin komşuların dikkati sayesinde zarar görmeden evden çıktıkları öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadriye Coşkun

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