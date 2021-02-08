Son dakika! Seydişehir'de 720 ton atık, geri dönüşüme kazandırıldı

Seydişehir Belediyesi'nin geçen yıl 720 ton atığı geri dönüşüme kaandırdığı bildirildi.

Belediye Başkanı Mehmet Tutal, yaptığı açıklamada, atıklarım hiçbir zaman çöp olarak görmediklerini, tam aksine tasarruf sağlanacak kaynak olarak değerlendirdiklerini bildirdi.

Bu kapsamda 2020 yılında 720 ton plastik, kağıt ve metal atığı geri dönüşüme kazandırdıklarını ifade eden Tutal, şunları kaydetti:

"İçinde bulunduğumuz doğayı korumak, hepimizin en asli görevleri arasında yer almaktadır. Eşsiz güzellikteki doğamızın sürdürülebilirliğini sağlayan en önemli canlı varlık, ağaçlarımızdır. Ağaçlarımızı en iyi şekilde muhafaza etmek, yeni ağaçları doğaya kazandırmak en önem verdiğimiz konulardandır. Bugüne kadar ilçemiz genelinde 207 bin metrekare yeşil alanı ilçemize kazandırmakla beraber geri dönüşümde gösterdiğimiz gayretle de doğamızı koruyoruz. Özellikle kağıt atıklarını geri dönüşüme kazandırıp 9 bin 792 ağacı kesilmekten kurtardık. Bu rakamlarla ilçemiz tarihinde geri dönüşüm yoluyla doğaya ve milli ekonomiye en büyük katkı sağladığımız rakamlara ulaşmış olduk. Bugüne kadar atık konusunda hassasiyet gösteren tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Hemşehrilerimizden, ricam atıkların ayrıştırılması noktasında oluşturduğumuz atık toplama konteynırlarımıza atıkları cinslerine göre atmalarıdır. Bu saye de hep birlikte daha fazla atığı milli ekonomiye ve doğaya kazandıracağımıza inanıyorum."???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadriye Coşkun