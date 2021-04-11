Son dakika! Seycan hemşirenin öldüğü yerde yol yapım çalışması sürüyor
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Son dakika! Seycan hemşirenin öldüğü yerde yol yapım çalışması sürüyor

Demirören Haber Ajansı / Ali Rıza ETCİ - Haberler | Güncel
Son dakika! Seycan hemşirenin öldüğü yerde yol yapım çalışması sürüyor

Gelen son dakika haberine göre KARAMAN'ın Ermenek ilçesinde, mıcırlı yolda kontrolden çıkan otomobiliyle 15 metre yükseklikten uçan hemşire Seycan Alan'ın (26) öldüğü yolda, yapım çalışması devam ediyor.

KARAMAN'ın Ermenek ilçesinde, mıcırlı yolda  kontrolden çıkan otomobiliyle 15 metre yükseklikten uçan hemşire Seycan  Alan'ın (26) öldüğü yolda,  yapım çalışması devam ediyor. Kazaya neden olduğu iddia edilen trafiğe kapalı olması gereken yolda herhangi bir önlem alınmadığı görüldü. 

Kaza, geçen cuma günü saat 16.30 sıralarında, Seyran Mahallesi'nde yapım çalışması devam eden ve iddiaya göre, kapalı olması için yeterli önlemin alınmadığı yolda meydana geldi. Ermenek Devlet Hastanesi'nde görevli hemşire Seycan Alan, mesai bitimi 41 GP 401 plakalı otomobiliyle evine gitmek için yola çıktı. Mıcırlı yolda Alan'ın kontrolünden çıkan otomobil, 15 metre yükseklikten uçtuktan sonra evin duvarına çarpıp, ters döndü. Alan, aracın altında kalırken, kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri ile güvenlik güçleri sevk edildi. Alan, ekipler tarafından sıkıştığı yerden çıkarıldı. Ağır yaralı olduğu belirlenen Alan, sağlık görevlilerince ambulansla çalıştığı hastaneye kaldırıldı. Buradaki müdahale sonrası Konya'daki hastaneye sevk edilen Alan, yolda hayatını kaybetti.  

BAYRAM SONRASI DÜĞÜN YAPACAKMIŞSeycan Alan'ın 1,5 ay önce nikah sonrası eş durumundan Ermenek'e atandığı, uzman çavuş olan Mahmut Alan ile Ramazan Bayramı'ndan sonra da düğün yapmayı planladıkları belirtildi. 

Seycan hemşirenin ölümüne neden yol yapım çalışması devam ettiği trafiğe kapalı olması gereken yolda hala önlem alınmadığı görüldü.

  


Son dakika! Seycan hemşirenin öldüğü yerde yol yapım çalışması sürüyor
Son dakika! Seycan hemşirenin öldüğü yerde yol yapım çalışması sürüyor
Son dakika! Seycan hemşirenin öldüğü yerde yol yapım çalışması sürüyor
Son dakika! Seycan hemşirenin öldüğü yerde yol yapım çalışması sürüyor
Son dakika! Seycan hemşirenin öldüğü yerde yol yapım çalışması sürüyor
Son dakika! Seycan hemşirenin öldüğü yerde yol yapım çalışması sürüyor
Son dakika! Seycan hemşirenin öldüğü yerde yol yapım çalışması sürüyor
Son dakika! Seycan hemşirenin öldüğü yerde yol yapım çalışması sürüyor
Son dakika! Seycan hemşirenin öldüğü yerde yol yapım çalışması sürüyor
Son dakika! Seycan hemşirenin öldüğü yerde yol yapım çalışması sürüyor
Son dakika! Seycan hemşirenin öldüğü yerde yol yapım çalışması sürüyor
Son dakika! Seycan hemşirenin öldüğü yerde yol yapım çalışması sürüyor
Son dakika! Seycan hemşirenin öldüğü yerde yol yapım çalışması sürüyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Rıza ETCİ

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