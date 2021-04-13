Son dakika: Seyahat kısıtlaması gelecek mi? Seyahat yasağı kararı çıkacak mı? 81 ilde şehirler arası seyahat yasaklandı mı?
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Son dakika: Seyahat kısıtlaması gelecek mi? Seyahat yasağı kararı çıkacak mı? 81 ilde şehirler arası seyahat yasaklandı mı?

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Son dakika: Seyahat kısıtlaması gelecek mi? Seyahat yasağı kararı çıkacak mı? 81 ilde şehirler arası seyahat yasaklandı mı?

Tüm ülkenin merakla beklediği Ramazan tedbirlerinin görüşüleceği Kabine toplantısı Beştepe'de başladı. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan alınan kararları açıklıyor. Peki, Kabine Toplantısında şehirlerarası seyahat yasağı da masada ele alınan maddeler arasında yer alacak. Koronavirüs önlemleri kapsamında daha önce 30 Büyükşehir ve Zonguldak'ta uygulanan şehirler arası seyahat yasağının bu kez 81 il için uygulanması bekleniyor. Son Dakika: Seyahat yasağı kararı çıkacak mı?

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Tüm ülkenin merakla beklediği Ramazan tedbirlerinin görüşüleceği Kabine toplantısı Beştepe'de başladı. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan alınan kararları açıklıyor. Peki, Kabine Toplantısında şehirlerarası seyahat yasağı da masada ele alınan maddeler arasında yer alacak. Koronavirüs önlemleri kapsamında daha önce 30 Büyükşehir ve Zonguldak'ta uygulanan şehirler arası seyahat yasağının bu kez 81 il için uygulanması bekleniyor. Son Dakika: Seyahat yasağı kararı çıkacak mı? 81 ilde şehirlerarası seyahat yasaklandı mı? Seyahat kısıtlaması gelecek mi? İşte detaylar haberimizde…

SON DAKİKA: SEYAHAT KISITLAMASI GELECEK Mİ?

Ramazan ayında hareketliliği azaltmak ve vaka sayılarının düşürmek için alınacak olan ilave tedbirler konusunda Bilim kurulu dün bir araya geldi. Bugün toplanacak olan Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısında Sağlık Bakanı Koca alınan tavsiye kararlarını kurula açıklayacak. Kurulda yapılacak olan değerlendirmelerin ardından şehirler arası seyahat yasağının da uygulanabileceği konuşuluyor. Şu an hali hazırda otobüs, tren, uçak vb gibi toplu taşıma araçları ile seyahat eden vatandaşlar sokağa çıkma kısıtlamasında muaf oluyor. Özel araçları ile seyahat etmek ve herhangi bir koşulu olmayan vatandaşlar ise seyahat edemiyor.

SEYAHAT YASAĞI KARARI ÇIKACAK MI?

Tüm ülkenin merakla beklediği Ramazan tedbirlerinin görüşüleceği Kabine toplantısı Beştepe'de başladı. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan alınan kararları açıklıyor. Peki, Kabine Toplantısında şehirlerarası seyahat yasağı da masada ele alınan maddeler arasında yer alacak. Koronavirüs önlemleri kapsamında daha önce 30 Büyükşehir ve Zonguldak'ta uygulanan şehirler arası seyahat yasağının bu kez 81 il için uygulanması bekleniyor.

Ayrıntılar geliyor…

#EVDEKAL
Kendi kendine bakım
Kendinizi hasta hissediyorsanız dinlenmeniz, bol sıvı almanız ve besleyici gıdalar tüketmeniz gerekir. Diğer aile üyelerinden ayrı bir odada kalın ve mümkünse ayrı bir banyo kullanın. Sık temas edilen yüzeyleri temizleyin ve dezenfekte edin.
Evdeki herkes sağlıklı bir yaşam tarzı sürdürmelidir. Sağlıklı bir beslenme ve uyku düzeni izleyin, hareket edin, sevdiklerinizle telefonla veya internet üzerinden iletişim kurun. Zor zamanlarda çocuklar, yetişkinlerin daha fazla sevgi ve ilgi göstermesine ihtiyaç duyar. Rutinlerinizi ve programlarınızı mümkün olduğunca koruyun.
Kriz zamanlarında üzgün ve stresli hissetmeniz ya da kafa karışıklığı yaşamanız doğaldır. Arkadaşlarınız ve aileniz gibi güvendiğiniz kişilerle konuşmanız faydalı olabilir. Bunaldığınızı hissederseniz bir sağlık çalışanıyla veya danışmanla görüşün.
#EVDEKAL
Gündem Editörü - Sümeyye Trabzon
Sümeyye Trabzon
Gündem Editörü

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