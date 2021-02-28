Son dakika haberleri! Sevgilisinin bıçaklayarak öldürdüğü Pınar, toprağa verildi (2)

Son dakika gündem haberine göre SON GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTINevşehir'de kaldıkları otel odasında sevgilisi Halis D. tarafından bıçaklanarak öldürülen Pınar Can'ın ölmeden önceki son görüntüsü ortaya çıktı.

SON GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

Nevşehir'de kaldıkları otel odasında sevgilisi Halis D. tarafından bıçaklanarak öldürülen Pınar Can'ın ölmeden önceki son görüntüsü ortaya çıktı. Otel çevresindeki güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, Halis D.'nin yürükleri sırada sevgilisi Pınar'ı sarılarak öptüğü yer aldı. İkilinin daha sonra el ele tutuşarak bir süre yürüdükten sonra otele girdikleri görüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet KORKMAZER