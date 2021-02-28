Son dakika haberleri! Sevgilisinin bıçaklayarak öldürdüğü Pınar, toprağa verildi (2)
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Son dakika haberleri! Sevgilisinin bıçaklayarak öldürdüğü Pınar, toprağa verildi (2)

28.02.2021 13:53 | Son Güncelleme: 28.02.2021 13:58
Son dakika haberleri! Sevgilisinin bıçaklayarak öldürdüğü Pınar, toprağa verildi (2)

Son dakika gündem haberine göre SON GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTINevşehir'de kaldıkları otel odasında sevgilisi Halis D. tarafından bıçaklanarak öldürülen Pınar Can'ın ölmeden önceki son görüntüsü ortaya çıktı.

SON GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

Nevşehir'de kaldıkları otel odasında sevgilisi Halis D. tarafından bıçaklanarak öldürülen Pınar Can'ın ölmeden önceki son görüntüsü ortaya çıktı. Otel çevresindeki güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, Halis D.'nin yürükleri sırada sevgilisi Pınar'ı sarılarak öptüğü yer aldı. İkilinin daha sonra el ele tutuşarak bir süre yürüdükten sonra otele girdikleri görüldü.


Son dakika haberleri! Sevgilisinin bıçaklayarak öldürdüğü Pınar, toprağa verildi (2)
Son dakika haberleri! Sevgilisinin bıçaklayarak öldürdüğü Pınar, toprağa verildi (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet KORKMAZER

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