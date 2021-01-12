Son Dakika | SEVGİLİSİNE ŞİDDET UYGULAYAN RUBATO'NUN SOLİSTİ ÖZER ARKUN HAKİM KARŞISINDA

Yüksel KOÇ/ KIZ arkadaşı Burcu Y.'yi darp ettiği gerekçesi ile "nitelikli kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "silahla kasten yaralama", "tehdit", "şantaj", "hakaret", "nitelikli yağma" ve "basit cinsel saldırı" suçlarından 35 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenen RUBATO'nun solisti Özer Arkun'un yargılanmasına başlandı. Savunmasını yapan Özer Arkun, evlilik hazırlığı yaptığı Burcu Y. ile tartıştıklarını, tartışma sırasında istem dışı hareket ile burnunun kanamasına neden olduğunu söyledi. Özer Arkun, olayı kimseye anlatmaması koşulu ile Burcu Y.'yi hastaneye götürdüğü yönündeki iddiayı ise kabul etmedi. Bulunduğu Sivas'ta talimatla ifade veren Burcu Y., Özer Arkun'un burnuna bardak fırlattığını, kendisini yumrukladığını belirterek şikayetinin sürdüğünü söyledi. Burcu Y.'nin avukatı Arkun'un yargılandığı ceza maddelerinin üst sınırının düşünülerek tutuklanmasını talep etti ancak mahkeme bu talep konusunda bir karar vermedi.

İstanbul Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına, tutuksuz sanık Özer Arkun ve avukatı ile müşteki Burcu Y.'nin avukatı katıldı. Kimlik tespiti sırasında müzisyen olduğunu söyleyen Arkun, aylık gelirinin de 10-15 bin lira arasında olduğunu söyledi. Şikayetçi Burcu Y. ile 2019 yılında tanıştıklarını ve birlikte yaşamaya başladıklarını söyleyen Özer Arkun, "Kendisinden ayrılmak istediğimi söyledim, ancak çeşitli bahaneler öne sürerek benden ayrılmayı kabul etmedi. Bana karşı sevgisi olduğunu düşündüğümden evlenme teklifinde bulunmuştum. Ailesi ile tanışmak için Sivas'a gittim" dedi.

'REFLEKS İLE HAREKET ETTİM BURNU KANADI'

Önceki evliliğinden olan oğlu ile görüştüğü için Burcu Y.'nin kendisine hakaret ettiğini savunan Arkun, "Çocuğuma müşteki ile evleneceğimi söyleyecektim. Çocuğumla görüştüğüm sırada çok sayıda mesaj attı. Durumdan rahatsız olduğum için telefonu açmadım. Eve döndüğümde bana surat yaptı. Çocuğum ile yaptığım görüşmelerin bu şekilde sorun yaratmaması gerektiğini söyledim. Bunun evlendiğimizde daha büyük sorunlara yol açacağını söyledim. Bana ve çocuğuma hakaret etmeye başladı. Beddua etti. Bunun üzerine eşyalarını toplayıp gitmesini istedim. Toplansın diye evden çıkmak için kapıya yöneldim, önüme geçti. Evin kapısını kilitledi. Anahtarı aldı ve üzerine saldırdı. Birbirimize zararımız olmasın diye ellerinden tutarak anahtarı almaya çalıştım. Tişörtümü çekiştirerek yırttı. Bu çekiştirme sırasında refleks ile hareket ettim. Kendisini yere bıraktı, burnum diye bağırdı. Kendisini yatağın üzerine bıraktı. Burnundan kan geldiğini gördüm. Banyoya götürüp yüzünü gözünü yıkadım" dedi.

TÜM SUÇLAMALARI REDDETTİArdından da hastaneye götürdüğünü söyleyen Özer Arkun, "Acile götürdüm. Muayenesini tamamladıktan sonra çıktı. Beni polise şikayet edecektin, niye etmedin diye sordum. Merdivenlerden düştüğünü söylemiş. Polisle, zabıtla uğraşmak istemediğini söyledi. Olay gecesi sabaha kadar birlikte oturduk. Olayın sebebinin kendisi olduğunu söyledi ve özür diledi" iddiasında bulundu.Bu olaydan sonra aralarında bir ay boyunca kavga yaşanmadığını, bir ay sonra oğlu ile görüştüğü için aralarında tartışma yaşandığını söyleyen Özer Arkun, "İkinci kez çocuğumla görüştüğümde bana ve çocuğuma beddua okudu. Bu duruma ikinci kez müsaade etmeyeceğimi söyledim. Kendisi ile asla evlenmeyeceğimi söyledim. Bu tarihten sonra bana yönelik şantaj ve tehditler başladı. İşinden olduğunu, mağdur olduğunu söyledi. Ailesine karşı rezil olduğunu söyledi. İşinden olan maaş kaybı nedeni ile vicdani hareket ederek kendisine 6 aylık maaşı için 40 bin lira ödeme yaptım. Sonrasında maaşının kesilmediğini öğrendim." dedi.Ayrılma isteğinin ardından müşteki Burcu Y.'nin şantaj ve tehditlerde bulunmaya başladığını savunan Arkun, "Kendisine küfür ettiğim iddiasını kabul etmiyorum. Bilakis ben sürekli kendisinden hakaret gördüm. Hastaneye olayı kimseye anlatmaması koşulu ile götürdüğüm iddiasını kabul etmiyorum. Şantaj suçlaması doğru değildir. Tehdit suçlaması doğru değildir. Bilgisayarını ve telefonunu kullandırmadığım iddiası doğru değildir. Bardak fırlatmadım. Cinsel taciz iddiası doğru değildir. Kapıyı kilitleyip gitmesine engel olmadım. Burnuna aldığı darbe boğuşma esnasında istemeyerek olmuştur" dedi.Arkun, boğuşma sırasında boğazında müştekinin tırnak izleri oluştuğunu ancak buna yönelik darp raporu almadığını belirterek, "Rapor almayı düşünmedim" dedi.

BURCU Y. TALİMATLA İFADE VERDİMahkemenin talebi üzerine Burcu Y., Sivas 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde talimatla ifade verdi. Sanık Özer Arkun ile gönül ilişkisi olduğunu, evlilik hazırlığı yaptıklarını söyleyen Burcu Y., "Suç tarihinde de sanık Özer'in evinde hazırlık yapıyordum. Evleneceğimizi oğluna söylemediğini öğrendim. Benim tüm ailem biliyor, oğlunun neden haberdar olmadığını sordum. Sinirlenerek elindeki su dolu bardağı suratıma fırlattı. Bardak burnuma isabet etti, burnum şişti. Evden ayrılmak istedim, kapıyı kilitledi, anahtarı aldı, ayrılmama izin vermedi. Telefonumu istedim, vermedi. Üzerimde bulunan atleti sıyırarak beni öpmeye çalıştı ve öptü. İtmem üzerine kafama, yüzüme defalarca yumruk attı. Tokat attı. Odanın her tarafında kan lekeleri görüyordum. Havlularla yüzümün kanını durdurmaya çalışıyordu. O sırada bayılmışım" dedi.Özer Arkun'un yüzüne buz koyarak şişlikleri indirmeye çalıştığını öne süren Burcu Y., "Hastaneye gitmek istediğimi söyledim ancak şikayetçi olmamam şartıyla hastaneye götüreceğini söyledi. Doktorları merdivenlerden yuvarlandığımı söyleyerek yaralandığıma ikna ettim. Çünkü sanıktan hala korkmaktaydım. Eve döndüğümüzde temizlik malzemeleri ile evi sildiğini, kanı temizlediğini gördüm. Kısa da olsa video çektim ve videoyu dosyaya sundum" dedi. Burcu Y., sanıktan şikayetçi olduğunu söyledi.

MÜŞTEKİ AVUKATI ARKUN'UN TUTUKLANMASINI TALEP ETTİMüşteki Burcu Y.'nin avukatı Fatih Uzun, sanık Arkun'un yargılandığı suçların ceza sınırlarının dikkate alınarak tutuklanmasını talep etti. Mahkeme, sanığın telefonunu dosyaya sunması halinde tüm telefon içeriğinin tespiti için telefonun bilirkişiye gönderilmesine karar verdi. Burcu Y.'nin avukatının Arkun'un tutuklaması yönündeki talebi konusunda bir karar oluşturmayan mahkeme, duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDENİstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Burcu Y. ile Özer Arkun'un 2019 yılı temmuz ayından itibaren arkadaş oldukları, 2020 mart ayında evlilik kararı alıp birlikte yaşamaya başladıkları anlatıldı.Özer Arkun ile Burcu Y.'nin 4 Mayıs 2020'de evlilik meselesi nedeniyle tartıştıkları, Arkun'un genç kadına sinkaflı küfürler ederek, yüzüne su dolu bardağı fırlattığı savunulan iddianamede, burnunun kanamasına neden olduğu, cep telefonu ve bilgisayarını kullanmasına engel olduğu, zorla öpmeye çalıştığı savunuluyor.İddianamede Özer Arkun'un "nitelikli kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "silahla kasten yaralama", "tehdit", "şantaj", "hakaret", "nitelikli yağma" ve "basit cinsel saldırı" suçlarından 35 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Görüntü dökümü: ---------------------Özer Arkun'un duruşma salonundan çıkışı

Arkun'un adliye koridorundaki görüntüsü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı