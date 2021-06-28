Son dakika: SeturSelect 5'inci kuruluş yılını kutluyor

Son dakika haberler... Setur'un 55 yılı aşkın sektör tecrübesi ve üstün hizmet kalitesiyle, kişiye özel deneyim ve macera seyahatleri sunmak üzere hayata geçirdiği markası SeturSelect, kuruluşunun 5. yılını kutluyor.

Setur'un 55 yılı aşkın sektör tecrübesi ve üstün hizmet kalitesiyle, kişiye özel deneyim ve macera seyahatleri sunmak üzere hayata geçirdiği markası SeturSelect, kuruluşunun 5. yılını kutluyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 2020 yılı sonuna kadar geçen 5 yılda yurt içinde ve yurt dışında deneyim odaklı özel turlar düzenleyerek, bireysel kanalda 13 binden fazla kişiye hizmet sunan SeturSelect, ünlülerle gezilerin de tercih edilen markası oldu.

Yurt dışında İtalya, İspanya, Fransa, İran, Rusya, Fas, Avusturya, İsveç, Norveç, Finlandiya, Lübnan, Yunanistan, Mısır, Almanya ve yurt içinde Urfa ve Antakya'ya turlar gerçekleştirildi.

SeturSelect'in turlarına katılan misafirlere konusunda uzman ve ünlü isimler eşlik etti.

Prof. Dr. İlber Ortaylı ile Endülüs, İran, St. Petersburg, Beyrut, Ayhan Sicimoğlu ile İtalya, Fransa, İspanya, Bahar Akıncı ile Fas, Shahzadeh Igual ile İran, Aret Vartanyan ile Göbeklitepe ve Jale Balcı ile Antakya turları, bu destinasyonları çok daha farklı şekilde deneyimleme imkanı sundu.

Uzmanlar eşliğinde kişiye özel deneyim ve macera seyahatleri sunmak üzere yola çıkan ve bu alandaki başarısıyla en çok tercih edilen programları hayata geçiren SeturSelect, 5 yıl boyunca pek çok ilke imza attı.

Türkiye'de ilk defa İsveç & Norveç ve Tromso turu ile Viyana Filarmoni Orkestrası konseri turu gerçekleştirildi.

SeturSelect, hem pandemiyle değişen talepler doğrultusunda hem de yeni trendlere göre önümüzdeki dönemde Wellbeing, Detoks ve Ekolojik Seyahat ile Glamping üzerine turlar düzenlemeyi planlıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yıldız