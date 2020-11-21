Son dakika! Sessizliğe bürünen cadde ve sokaklarda temizlik görevlilerinden hummalı çalışma
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Son dakika! Sessizliğe bürünen cadde ve sokaklarda temizlik görevlilerinden hummalı çalışma

21.11.2020 21:39 | Son Güncelleme: 21.11.2020 21:42
Son dakika! Sessizliğe bürünen cadde ve sokaklarda temizlik görevlilerinden hummalı çalışma

Son dakika gündem haberine göre İçişleri Bakanlığının, koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele amacıyla valiliklere gönderdiği genelge kapsamındaki tedbirlerin bugün saat 20.00 itibarıyla uygulanmaya başlanmasıyla Kars Belediyesi ekipleri, sessizliğe bürünen cadde ve sokaklarda temizlik çalışması yaptı.

İçişleri Bakanlığının, koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele amacıyla valiliklere gönderdiği genelge kapsamındaki tedbirlerin bugün saat 20.00 itibarıyla uygulanmaya başlanmasıyla Kars Belediyesi ekipleri, sessizliğe bürünen cadde ve sokaklarda temizlik çalışması yaptı.

Uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla Kars'ta araç ve insan yoğunluğu en düşük seviyeye indi.

Cadde ve sokakların boş olmasını fırsat bilen Kars Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, cadde ve sokakları süpürerek temizledi.

Temizlik görevlisi Muharrem Özağdaş, daha temiz bir Kars için çalışma yaptıklarını söyledi.

Kısıtlama nedeniyle sokaklarda kimse kalmadığı için soğuk havada çay içememe sıkıntısı çektiklerini anlatan Özağdaş, "Biz işimize devam ediyoruz, bizde durmak yok. İster dolu ister boş olsun işimizi yapmaya devam ediyoruz. Caddede tek kaldım, temizlik yapıyorum. Bazen sıkıntılar oluyor, çay sıkıntısı yaşıyoruz. Çay, su olmadı mı zor oluyor." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Çelik

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