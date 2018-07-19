Son Dakika! Serviste Unutulan Küçük Alperen'in Ölümü Davasında Şoför 9 Yıl Hapis Cezası Aldı

Son Dakika! Serviste Unutulan Küçük Alperen'in Ölümü Davasında Şoför 9 Yıl Hapis Cezası Aldı

Son dakika! İzmir'de okul servisinde unutulan Alperen Sakin'in ölümü davasında servis şoförü Taner İşgören, 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

İzmir'de okul servisinde unutulan Alperen Sakin'in ölümüne ilişkin davada servis şoförü Taner İşgören, 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Servis görevlisi Dilara Kamberler'e 9 yıl hapis cezası verildi. Öte yandan, anaokulunun sahibi Yurdagül İşgören de 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

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