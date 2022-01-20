Son dakika... Servis midibüsünün devrildiği kazada yaralanan işçilerden 1'i öldü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika... Servis midibüsünün devrildiği kazada yaralanan işçilerden 1'i öldü

Son dakika... Servis midibüsünün devrildiği kazada yaralanan işçilerden 1'i öldü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler... Kırıkkale'de işçileri taşıyan servis midibüsünün devrildiği kazada yaralanan 1 işçi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

KIRIKKALE (İHA) - Kırıkkale'de işçileri taşıyan servis midibüsünün devrildiği kazada yaralanan 1 işçi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, dün sabah saatlerinde Kırıkkale Millet Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, rafineri işçilerini taşıyan Metehan A. (24) idaresindeki 71 S 0281 plakalı midibüsün devrilmesi neticesinde 15 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırıldı. Ağır yaralanan işçilerden Hasan Taplaktepe (42), tedavi gördüğü Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - KIRIKKALE

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Kırıkkale, Kaza, işçi, 3. Sayfa, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title