Son dakika... SERKA'dan bölge illerine 15 milyonluk yatırım

ARDAHAN (İHA) - Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA), 2022 yılında Kars, Ardahan, Iğdır ve Ağrı'da eş finansmanla birlikte yaklaşık 15 milyonluk yatırımı hayata geçirecek.

Serhat Kalkınma Ajansı'nın Haziran ayında kamuoyuna ilan ettiği Bölgesel Rekabet Edebilirliğin Artırılması Programı'na (REKAP) başvurusu yapılan ve başarılı bulunan projelerin ilk imzaları atıldı. Program kapsamında başarılı bulunan 14 projenin hayata geçirilmesi için sözleşmeler imzalandı.

SERKA Genel Sekreteri Nurullah Karaca ile firma temsilcileri arasında imzalanan sözleşmelerin ardından projeler hayata geçirilmeye başlandı. Ajans'ın mali desteği ve başarılı bulunan 14 projenin eş finansmanıyla birlikte 2022 yılında Kars, Ardahan, Iğdır ve Ağrı illerinde yaklaşık 15 milyonluk yatırım hayata geçirilecek.

Bölgesel Rekabet Edebilirliğin Artırılması Programı, bölge ekonomisi için önemli görülen sektörlerde verimliliğin, yenilikçi uygulamaların, kapasitenin, katma değerin ve rekabetin ulusal ve uluslararası ölçekte arttırılması amacıyla açıldı. Program kapsamında başta tekstil ve süt ürünleri olmak üzere birçok alt sektöre destek veriliyor. Programın, özellikle imalat sanayinde üretim kapasitesinin ve istihdamın artırılmasına, verimliliğin sağlanmasına, modern üretim teknikleri kullanımının yaygınlaştırılmasına, markalaşmaya ve ürün çeşitlendirmeye katkı sunması hedefleniyor. Serhat Kalkınma Ajansı bu hedeflere ulaşmak amacıyla bütçeleri 200 bin ila 1 milyon 200 bin arasında değişen KOBİ projelerine destek vererek, gelecek yıl bölge illerinde eş finansmanla birlikte 15 milyonluk bir yatırımı hayata geçirmiş olacak. - KARS

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

Haberi Kaydet