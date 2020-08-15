Son Dakika: Serinlemek için suya giren 2 çocuk kayboldu

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Serinlemek için suya giren 2 çocuk kayboldu

KARS'ta arkadaşlarıyla pikniğe giden 2 çocuk serinlemek için girdikleri Kars çayında kayboldu.

Olay, Kars Çayı Cumhuriyet Köyü bölgesinde meydana geldi. Arkadaşlarıyla pikniğe giden Ömercan Dalda ile (16) ile Ozan Gündüz (14) serinlemek için Kars çayına girdi. Bir süre yüzen iki arkadaş daha sonra suda kayboldu. Sudaki arkadaşlarının kaybolduğunu gören çocuklar yardım istedi. Olay yerine gelen jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri Kars Çayı'nda arama başlattı. Ekipler bir taraftan botla suda çocuklardan iz ararken, bir taraftan da arama kurtarma köpekleriyle kıyıyı tarıyor.

Kaynak: DHA