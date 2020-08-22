Son dakika! Serik'teki orman yangını 4,5 saat sonra kontrol altına alındı
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Son dakika! Serik'teki orman yangını 4,5 saat sonra kontrol altına alındı

Son dakika haberine göre Serik'teki orman yangını 4,5 saat sonra kontrol altına alındı Antalya'nın Serik ilçesinde çıkan ve 2 uçak, 5 helikopter ile birlikte 165 yangın işçisinin müdahalede bulunduğu orman yanığın 4,5 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı.

22.08.2020 19:45 | Son Güncelleme: 22.08.2020 20:25

Serik'teki orman yangını 4,5 saat sonra kontrol altına alındı

ANTALYA - Antalya'nın Serik ilçesinde çıkan ve 2 uçak, 5 helikopter ile birlikte 165 yangın işçisinin müdahalede bulunduğu orman yanığın 4,5 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Bölgede ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.

Serik ilçesine bağlı Tongüşlü Mahallesi Kaşıkçı mevkiinde saat 14.30 sıralarında çıktı. Yangına Antalya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 uçak, 5 helikopter, 33 arazöz, 9 su ikmal aracı, 8 ilk müdahale aracı, 3 dozer, 3 trayler, 1 yangın yönetim aracı, 1 tamir bakım aracı, 2 yer ekibi (8+1/6+1), 17 teknik eleman, 10 muhafaza memuru müdahalede bulundu. Poyrazın etkisiyle geniş alana yayılan yangın, ekiplerin işini zorlaştırdı. Ekipler, yaklaşık 1 kilometre mesafedeki yerleşim alanlarına yaklaşmaması için mücadele verdi. Yaklaşık 4,5 saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı.

Mahalle muhtarı: "Yaralı yok"

Yangının başladığını kokuyla fark ettiklerini belirten Tongüşlü Mahalle Muhtarı Hüseyin Büyükak, "Rüzgarla hızla yayıldı. 112'yi aradım. Yerleşim alanlarını da tehdit etti. İçeride 1 konteynır yandı. Herhangi bir yaralı yok." dedi. Bölgede ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.

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Son dakika! Serik'teki orman yangını 4,5 saat sonra kontrol altına alındı

Kaynak: İHA

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