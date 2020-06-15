Son Dakika | Serik'te yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi Bir son dakika haberine göre Serik ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Serik ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kadriye Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'ndeki bir apartmanın ikinci katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanları gören vatandaşlar durumu, Antalya Büyükşehir Belediyesi Serik İtfaiye Birimine bildirdi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen ve içeride kimsenin bulunmadığı anlaşılan yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Kadriye Mahallesi Muhtarı Süleyman Çalışkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Yangın kısa sürede söndürüldü. Eğer zamanında müdahale edilmeseydi evin altında bulunan iş yerlerine sıçrayabilirdi. O zaman daha kötü olurdu." diye konuştu.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: AA