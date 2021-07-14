Son dakika... Serik Belediyespor Sezer Yıldırım'ı transfer etti
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Son dakika... Serik Belediyespor Sezer Yıldırım'ı transfer etti

Son dakika... Serik Belediyespor Sezer Yıldırım'ı transfer etti
Anadolu Ajansı / Servet Tümer - Haberler | Spor

Edinilen son dakika gelişmesine göre TFF 2. Lig'de mücadele eden Serik Belediyespor, 25 yaşındaki ön libero Sezer Yıldırım ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

TFF 2. Lig'de mücadele eden Serik Belediyespor, 25 yaşındaki ön libero Sezer Yıldırım ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Serik Belediye Başkanlığında düzenlenen imza töreninde Serik Belediye Başkanı Enver Aputkan, Serik Belediyespor Kulübü Başkanı Halil Deligöz ile yönetim kurulu üyeleri hazır bulundu.

Son olarak Halide Edip Adıvarspor'da oynayan Yıldırım, daha önce sırasıyla Bağcılar SK, A.Üsküdar 1908 ve Beşiktaş U21 de forma giymişti.

Son dakika... Serik Belediyespor Sezer Yıldırım'ı transfer etti
Son dakika... Serik Belediyespor Sezer Yıldırım'ı transfer etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Servet Tümer

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