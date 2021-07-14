Son dakika... Serik Belediyespor Sezer Yıldırım'ı transfer etti

Edinilen son dakika gelişmesine göre TFF 2. Lig'de mücadele eden Serik Belediyespor, 25 yaşındaki ön libero Sezer Yıldırım ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.