Son dakika... Serie A'da Torino-Sassuolo maçına Kovid-19 nedeniyle erteleme
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Son dakika... Serie A'da Torino-Sassuolo maçına Kovid-19 nedeniyle erteleme

25.02.2021 18:23 | Son Güncelleme: 25.02.2021 18:23
Son dakika... Serie A'da Torino-Sassuolo maçına Kovid-19 nedeniyle erteleme

Son dakika haberler: İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 24. haftasında oynanması gereken Torino-Sassuolo maçı, ev sahibi ekipteki yeni tip koronavirüs vakalarının çokluğu sebebiyle 17 Mart'a ertelendi.

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 24. haftasında oynanması gereken Torino-Sassuolo maçı, ev sahibi ekipteki yeni tip koronavirüs vakalarının çokluğu sebebiyle 17 Mart'a ertelendi.

İtalya Serie A Lig Yönetimi'nden yapılan açıklamada, 24. haftanın açılış maçı olan Torino-Sassuolo müsabakasının, 17 Mart Çarşamba gününe ertelendiği bildirildi.

Açıklamada, erteleme nedeni belirtilmezken, İtalyan basınındaki haberlere göre, Torino takımında 7'si oyuncu, 2'si teknik heyetten olmak üzere 9 kişide Kovid-19'un İngiltere'de görülen daha bulaşıcı türüne rastlandı.

Torino takımı, dün de artan vakalar sebebiyle antrenman yapamamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Seçkin

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