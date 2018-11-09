Sergen Yalçın, Aytemiz Alanyaspor'la Anlaştı

Aytemiz Alanyaspor, Spor Toto Süper Ligin 11. haftasında Mesut Bakkal'ın ayrılmasıyla boşalan teknik direktörlük görevi için Sergen Yalçın ile anlaştı.

Spor Toto Süper Lig'de istediği sonuçları alamayan Aytemiz Alanyaspor'da teknik direktör Mesut Bakkal ile yollar ayrılmıştı. Bein Sports'un haberine göre; güney ekibi, teknik direktörlük görevi için Sergen Yalçın ile anlaşmaya vardı.

EN SON KONYA'YI ÇALIŞTIRDI

Son olarak Konyaspor'u çalıştıran Sergen Yalçın ile istenilen sonuçlar alınamadığı için 10 maçın ardından yollarını ayrılmıştı. Sergen Yalçın bu zamana kadar Gaziantepspor, Sivasspor, Kayserispor, Eskişehirspor, ve Konyaspor takımlarını çalıştırmıştı.

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