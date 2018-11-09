Sergen Yalçın, Aytemiz Alanyaspor'la Anlaştı
Aytemiz Alanyaspor, Spor Toto Süper Ligin 11. haftasında Mesut Bakkal'ın ayrılmasıyla boşalan teknik direktörlük görevi için Sergen Yalçın ile anlaştı.
Spor Toto Süper Lig'de istediği sonuçları alamayan Aytemiz Alanyaspor'da teknik direktör Mesut Bakkal ile yollar ayrılmıştı. Bein Sports'un haberine göre; güney ekibi, teknik direktörlük görevi için Sergen Yalçın ile anlaşmaya vardı.
EN SON KONYA'YI ÇALIŞTIRDI
Son olarak Konyaspor'u çalıştıran Sergen Yalçın ile istenilen sonuçlar alınamadığı için 10 maçın ardından yollarını ayrılmıştı. Sergen Yalçın bu zamana kadar Gaziantepspor, Sivasspor, Kayserispor, Eskişehirspor, ve Konyaspor takımlarını çalıştırmıştı.
YORUMLAR (20)
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Konteynırkent gibi antrenman sahası..Futbolcu burada motive olamaz.Teknik direktör kadar önemli.Sergen hayırlı olsun inanıyorum toplar bu takımı.Hem güzel yere gitmiş tatil yapar.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Türkiyenin gelmiş geçmiş en iyisi iyiki varsın youtube hergün Sergeni seyredebildiğim içinCevap Yaz Yayından Kaldır
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birde adam olsaCevap Yaz 3 Yayından KaldırGAYKOS: SIZDEN ADAMMI CIKIYOR ASLINI INKAR EDEN TIPLERYayından KaldırMURTAZA: EMİN OL SENDEN DAHA İYİDİR4 Yayından Kaldır