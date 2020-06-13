Son Dakika | Serebral Palsi hastası küçük Rüzgar artık daha rahat uyuyacak
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Son Dakika | Serebral Palsi hastası küçük Rüzgar artık daha rahat uyuyacak

Son dakika güncel haberi: Doğuştan Serebral Palsi (beyin felci) hastası olan ve yatağa mahkum şekilde yaşayan 5 yaşında Rüzgar için medikal hasta yatağı hediye edildi.

Son Dakika | Serebral Palsi hastası küçük Rüzgar artık daha rahat uyuyacak
13.06.2020 16:16 | Son Güncelleme: 13.06.2020 16:25

Doğuştan Serebral Palsi (beyin felci) hastası olan ve yatağa mahkum şekilde yaşayan 5 yaşında Rüzgar için medikal hasta yatağı hediye edildi.

Eyüpsultan Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, engelliler yararına çalışmalarına devam ediyor.Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, Akyüz ailesinin doğuştan  "Serebral Palsi" hastası olan ve yatağa mahkum şekilde yaşayan 5 yaşındaki oğulları Rüzgar Akyüz'e rahat uyuyabileceği medikal hasta yatağı hediye etti.

Geçtiğimiz günlerde, Eyüpsultan Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekiplerince evinde ziyaret edilen Akyüz ailesi, çocukları Rüzgar'ın Serebral Palsi hastası olduğunu, normal yatakta rahat uyuyamadığını, sırt, kas ağrıları yaşadığını belirterek Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken'den medikal hasta yatağı talep etmişti. Başkan Deniz Köken, Akyüz ailesinin bu talebini geri çevirmedi.Harekete geçen Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, Karadolap Mahallesi'nde yaşayan Rüzgar Akyüz'e hasta yatağını teslim etti.

Çocuklarının medikal hasta yatağına kavuşmasının sevincini yaşayan Akyüz ailesi, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken'e teşekkür ederek, duyduğu memnuniyeti dile getirdi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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