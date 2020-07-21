Son Dakika: Serbest piyasada döviz fiyatları
Son dakika güncel haberi: Dolar 6,8560 liradan, euro ise 7,8450 liradan güne başladı.
21.07.2020 09:38 | Son Güncelleme: 21.07.2020 09:44
Dolar 6,8560 liradan, euro ise 7,8450 liradan güne başladı.
İstanbul Kapalıçarışı'da 6,8550 liradan alınan dolar, 6,8560 liradan, 7,8440 liradan alınan euro ise 7,8450 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 6,8580 liradan, euro ise 7,8510 liradan satılmıştı.
(İHA)
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Kaynak: İHA