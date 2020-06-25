Son dakika! Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
Son dakika gelişmesine göre İstanbul serbest piyasada dolar 6,8570 liradan, avro 7,7130 liradan güne başladı.
25.06.2020 09:09 | Son Güncelleme: 25.06.2020 09:14
İstanbul serbest piyasada dolar 6,8570 liradan, avro 7,7130 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 6,8550 liradan alınan dolar, 6,8570 liradan satılıyor. 7,7110 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 7,7130 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 6,8540 lira, avronun satış fiyatı ise 7,7310 lira olmuştu.
Kaynak: AA