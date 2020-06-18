Son Dakika: Serbest piyasada altın fiyatları

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Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 383 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 382,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 383 liradan, 2 bin 523 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 544 liradan, 349 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 353 liradan, 2 bin 465 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 485 liradan, bin 233 liradan alınan Yarım Ziynet bin 243 liradan ve 616 liradan alınan Çeyrek Ziynet 621 liradan satılıyor.

(İHA)

Kaynak: İHA