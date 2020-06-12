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Son Dakika | Serbest piyasada altın fiyatları

Gelen son dakika haberlerine göre Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 381,20 lira oldu.

Son Dakika | Serbest piyasada altın fiyatları
12.06.2020 13:13 | Son Güncelleme: 12.06.2020 13:30

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 381,20 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 381 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 381,20 liradan, 2 bin 511 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 532 liradan, 348 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 352 liradan, 2 bin 454 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 474 liradan, bin 227 liradan alınan Yarım Ziynet bin 237 liradan ve 614 liradan alınan Çeyrek Ziynet 619 liradan satılıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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